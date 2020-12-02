{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Масляное пятно найдено на реке в районе Живописной бухты в Москве

Спасатели выехали на место с запасом биосорбента для удаления пятна

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Масляное пятно площадью 100 кв. м обнаружено на поверхности воды в районе Живописной бухты в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Поступило сообщение о загрязнении поверхности воды в районе Живописной бухты, обнаружено масляное пятно размером 10х10 метров", - сказал собеседник агентства. На место выехали спасатели с запасом биосорбента для удаления пятна.

В пятницу на Москве-реке было обнаружено масляное пятно в районе Строгинского моста.

Теги
Россия
Пожар в новостройке на северо-востоке Москвы потушен
Сведений о пострадавших не поступало
Читать полностью