Уголовное дело возбудили по факту гибели троих детей на пожаре в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту гибели троих детей в результате пожара в частном доме в Новотроицке Оренбургской области. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК России, уточняется в сообщении. По данным ведомства, проводится осмотр, будут назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и смерти погибших.

"На место происшествия выехал руководитель следственного управления Зудерман Вячеслав Давидович, который дал следственно-оперативной группе конкретные указания по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе предварительного следствия будут установлены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, всем обстоятельствам будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что из горящего дома пожарные вынесли троих детей в возрасте двух, трех и шести лет и женщину, они находились в бессознательном состоянии. Реанимировать детей сотрудникам скорой помощи не удалось, женщину госпитализировали. По предварительным данным, пострадавшая является матерью погибших детей, всего в семье воспитывается пятеро детей, двое старших в момент пожара находились в школе.