Найденный мертвым подросток на западе Москвы был привязан к столу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подросток, чье тело без признаков насильственной смерти было найдено во вторник в квартире на западе Москвы, был обнаружен привязанным к столу. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело подростка обнаружила его бабушка, которая около семи часов вечера вернулась домой с младшей внучкой. Погибший был привязан к столу", - сказал собеседник агентства.

Квартира была заперта на ключ, внутри не было каких-либо следов борьбы или посторонних людей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").