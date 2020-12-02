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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов не будет в этом году просить президента о помиловании

По словам адвоката Андрея Алешкина, "социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Осужденный за смертельную аварию в Москве актер Михаил Ефремов не будет в этом году просить президента России о помиловании. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Алешкин.

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"В этом году мы не будем просить помилования, так как социальное отношение к этому вопросу в обществе еще не созрело", - сообщил Алешкин.

Две недели назад адвокат предлагал Ефремову просить помилования у главы государства. На тот момент актер не дал ему ответа и обдумывал предложение.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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