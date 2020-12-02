Пожар начался в новостройке на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар начался в новостройке в ЖК "Нормандия" на северо-востоке Москвы на площади 50 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Тайнинская улица, 9, в ЖК "Нормандия", в строящемся 21-этажном здании начался пожар. На первом этаже, по предварительным данным, горит строительный материал и мусор на площади 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные. Поднимается черный дым. Специалисты уточняют информацию о наличии в здании газовых баллонов. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. "С пятого этажа эвакуировали пять человек", - добавил источник.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС информацию о пожаре ТАСС подтвердили. "Тайнинская улица, дом 9, происходит загорание мусора на территории стройки. Приблизительная площадь 50 кв. м. Информации по пострадавшим не поступало", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (12:48 мск) — добавлены подробности по тексту.