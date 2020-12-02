В Калужской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве мужчины

ТАСС, 2 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Калужской области задержали подозреваемого в убийстве 43-летнего мужчины. Им оказался 16-летний подросток, об этом в среду сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

1 декабря в одном из домов Калуги было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое находилось в помещении вместе с погибшим. Это 16-летний житель Ферзиковского района, учащийся калужского техникума, состоящий на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж. На допросе молодой человек признался в убийстве мужчины, которое произошло в ходе распития спиртного, а также выдал орудия преступления - отвертку и нож", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.