В Москве задержали подозреваемого в нападении на пассажира метро на станции "Текстильщики"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину по подозрению в нападении на пассажира метро на станции "Текстильщики". Об этом ТАСС сообщила замруководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел ранним утром на станции метро "Текстильщики" Таганско - Краснопресненской линии Московского метрополитена. К полицейским, осуществлявшим патрулирование, обратился 29-летний житель региона России. Мужчина рассказал, что при сходе с эскалатора неизвестный гражданин в ходе конфликта из-за малозначительного повода нанес ему удар острым предметом в область тела, после чего скрылся. Полицейские оказали пассажиру первую доврачебную помощь, сделав перевязку для остановки кровотечения, а также вызвали наряд скорой медицинской помощи. "Пострадавший был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Юго-Восточного округа Москвы. Им оказался 63-летний житель столицы. Объяснить причину своего поступка задержанный не смог", - сказала Гузь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.