В Омской области в школе на восьмилетнего мальчика упала батарея

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура и следственные органы Омской области проводят проверку после того, как восьмилетний мальчик получил травму в школе. Как сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по Омской области, на ребенка упала батарея отопления и сломала ему бедренную кость.

"По предварительным данным, 1 декабря в кабинете средней общеобразовательной школы, расположенной в с. Строкино Колосовского района Омской области, на ногу ученика 2-го класса упала батарея отопления, в результате чего ребенок получил перелом бедренной кости. Мальчик госпитализирован", - сообщила пресс-служба СК.

В пресс-службе омского Министерства образования журналистам рассказали, что инцидент произошел 1 декабря около 9:30 (6:30 мск) в кабинете начальной школы на перемене. "Мальчику оказана помощь в центральной районной больнице, в дальнейшем он был транспортирован в городское лечебное учреждение", - сообщили в министерстве. Для установления причин происшествия создана муниципальная комиссия. В министерстве уточнили, что плановый ремонт системы отопления в школе был проведен прошлым летом.

Следователи в ходе проверки дадут оценку происшествию по признакам преступления "Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей". Прокуратура в свою очередь проверит соблюдение законов в части обеспечения безопасных условий для учеников.