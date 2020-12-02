Пожар в новостройке на северо-востоке Москвы потушен

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар в новостройке в ЖК "Нормандия" на северо-востоке Москвы потушен на площади 70 кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В 13:08 пожар ликвидирован на площади 70 кв. м", - сказал собеседник агентства.

При этом источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что огонь с первого этажа здания по вентиляционным коробам перешел на четвертый и пятый этажи. Горел строительный материл и утеплитель. Всего из строящегося дома эвакуированы семь человек.

Днем в среду в ЖК "Нормандия" в строящемся многоэтажном доме начался пожар. К моменту прибытия пожарных его площадь составляла 50 кв. м. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.