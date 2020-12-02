{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коммунальщики локализовали масляное пятно на Москве-реке

Специалисты выясняют причины появления масляной пленки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко локализовано. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"По состоянию на 12:00 мск водная гладь на западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля ГУП "Мосводосток" и катер департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что бригады ГУП "Мосводосток" с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию. "С учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки, существенного вреда Москве-реке не нанесено. Нарушителей ждет административная ответственность", - заключили в ведомстве.

Теги
Россия
Домработницу подозревают в краже на 1 млн рублей из частного дома в Подмосковье
Женщина арестована
Читать полностью