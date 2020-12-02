Коммунальщики локализовали масляное пятно на Москве-реке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Масляное пятно на Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко локализовано. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"По состоянию на 12:00 мск водная гладь на западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки. На месте работают два корабля ГУП "Мосводосток" и катер департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что бригады ГУП "Мосводосток" с берега обследуют русло реки вверх по течению, оголовки и водовыпуски на предмет источника поступления масляной пленки в акваторию. "С учетом небольшой площади загрязнения, а также толщины пленки, существенного вреда Москве-реке не нанесено. Нарушителей ждет административная ответственность", - заключили в ведомстве.