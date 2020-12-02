Суд вернул в СИЗО из-под домашнего ареста экс-главу Союза биатлонистов России Кравцова

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Басманный районный суд Москвы перевел из-под домашнего ареста в СИЗО бывшего директора центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ "ЦСП"), бывшего президента Союза биатлонистов РФ Александра Кравцова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

"Кравцову по решению суда изменена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Срок ареста установлен до 16 февраля 2021 года", - сказала она.

В начале ноября Мосгорсуд удовлетворил жалобу защиты Кравцова и перевел его из следственного изолятора под домашний арест. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной перевода Кравцова обратно в СИЗО стало нарушение им условий домашнего ареста, что было зафиксировано в ходатайстве следствия об изменении меры пресечения.

Кравцову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 164 (присвоение или растрата в особо крупном размере) УК РФ. Его обвиняют в том, что он устроил несколько человек на разные должности, обеспечивающие работу в российской сборной, которые получали зарплату, фактически не работая. Сумма ущерба превысила 14 млн рублей. Свою вину он не признал.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" занимается обеспечением сборных России по видам спорта инвентарем, оборудованием, медициной, отправляет команды на сборы и соревнования. Кравцов возглавляет ЦСП с 2009 года. Он был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и президентом Союза биатлонистов России с 2014 по 2018 год.