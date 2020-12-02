Полицейские задержали жителя Марий Эл по подозрению в грабеже банка

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Татарстане жителя Марий Эл, подозреваемого в ограблении отделения банка в поселке городского типа Васильево в Зеленодольском муниципальном районе. Об этом сообщается на сайте МВД по Татарстану.

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Зеленодольскому району по подозрению в совершении разбойного нападения на отделение банка в поселке Васильево установлен и задержан житель города Волжска", - говорится в сообщении.

16 ноября мужчина совершил разбойное нападение на отделение банка. Злоумышленник, угрожая физической расправой и предметом, похожим на пистолет, открыто похитил около 110 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

В среду подозреваемый, "осознавая тяжесть совершенного им противоправного деяния и неотвратимость наказания, написал явку с повинной", уточнили в пресс-службе ведомства. Им оказался уроженец Тюменской области 1982 года рождения, проживающий в городе Волжске Республики Марий Эл.

Мужчина сообщил правоохранителям, что заранее готовился к совершению преступления. Так, вечером 10 ноября он на арендованном автомобиле приехал в Васильево, чтобы оценить обстановку и составить план преступления. 16 ноября, вооружившись пневматическим пистолетом, он совершил разбойное нападение. После чего избавился от одежды и направился в Казань, чтобы отдать долги, оставшуюся часть денежных средств потратил на собственные нужды.

"В настоящее время подозреваемый задержан по ст. 91 УПК РФ, расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.