Кассация отменила решение о признании экс-полковника Захарченко склонным к побегу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд отменил решение о признании осужденного за взятки бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) РФ Дмитрия Захарченко склонным к побегу и нападению на конвоиров, направив дело на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебные решения отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сказала пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

Ранее комиссия СИЗО-1 ФСИН России поставила Захарченко на профилактический учет как склонного к побегу и нападению на конвой. Ему необходимо отмечаться каждый час в дежурной части, а этапирование происходит в наручниках за спиной, пропуск отметки грозит санкциями.

26 августа Мосгорсуд признал данное решение законным

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему предъявили обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.