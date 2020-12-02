Прокуратура начала проверку после обнаружения радужного пятна на Москве-реке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку по факту обнаружения радужной пленки на поверхности воды в Москве-реке в районе набережной Тараса Шевченко. Об этом ТАСС сообщила в среду руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"В ходе проверки, которую проводит межрайонная природоохранная прокуратура Москвы, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства", - сказала она.

По данным прокуратуры, радужная пленка образовалась на поверхности воды в Москве-реке от Шелепихинского моста до моста Багратион.

В пресс-службе ГУП "Мосводосток" сообщили, что водная гладь на западе столицы в районе набережной Тараса Шевченко очищена от следов масляной пленки.