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Дело историка Олега Соколова

Суд в Петербурге отказал в назначении новой психиатрической экспертизы историку Соколову

Ранее адвокат Сергей Лукьянов потребовал о повторной экспертизе, заявив, что первая имеет недочеты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отказал в назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Такое решение вынес суд на заседании в среду.

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"Суд, выслушав мнение участников процесса, пришел к следующим выводам: основания для назначения по делу повторной психолого-психиатрической экспертизы отсутствуют", - сказала судья Юлия Максименко.

На заседании суда 11 ноября адвокат Сергей Лукьянов потребовал в суде назначить новую психиатрическую экспертизу подзащитному. Первая экспертиза, по его мнению, была сделана с рядом недочетов. Согласно результатам первой экспертизы, результаты которой оглашались на суде, Соколов является вменяемым.

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