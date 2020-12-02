Домработницу подозревают в краже на 1 млн рублей из частного дома в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали домработницу, которая украла из дома жителя подмосковной деревни Подолино ювелирные украшения на 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о краже ювелирных изделий на сумму более 1 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленница приходила убираться в доме заявителя по найму и, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные украшения", - сказала Петрова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). Подозреваемая арестована.