{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Домработницу подозревают в краже на 1 млн рублей из частного дома в Подмосковье

Женщина арестована

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали домработницу, которая украла из дома жителя подмосковной деревни Подолино ювелирные украшения на 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о краже ювелирных изделий на сумму более 1 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 38-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленница приходила убираться в доме заявителя по найму и, воспользовавшись моментом, похитила ювелирные украшения", - сказала Петрова.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о краже (ст. 158 УК РФ). Подозреваемая арестована.

Теги
Россия
Дело историка Олега Соколова
Суд в Петербурге отказал в назначении новой психиатрической экспертизы историку Соколову
Ранее адвокат Сергей Лукьянов потребовал о повторной экспертизе, заявив, что первая имеет недочеты
Читать полностью