Разместившего фото Гитлера на акции "Бессмертный полк онлайн" приговорили к году условно

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана в среду приговорил местного жителя Мухаммеда Эль-Айюби, ставшего фигурантом дела о размещении фотографии Адольфа Гитлера при проведении акции "Бессмертный полк онлайн", к году условно и штрафу в размере 150 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Год условно и штраф 150 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следствием и судом установлено, что 4 мая 2020 года Эль-Айюби, используя приложение в социальной сети, отправил на сайт "Банк Памяти" фотографию Адольфа Гитлера для ее дальнейшей трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В рамках предварительного расследования в жилище обвиняемого проведен обыск, в ходе которого было установлено, что Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев выращивал в своем доме растения, содержащие наркотические средства.

В рамках расследования следователи установили цели и мотивы совершенных Эль-Айюби преступлений. По его утверждению, такой поступок он совершил из-за наличия симпатий к Гитлеру, а растения, содержащие наркотические средства, он выращивал для личного употребления. Эль-Айюби в ходе предварительного следствия вину в содеянном признал полностью и публично принес извинения.