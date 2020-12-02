Около 100 тыс. человек остались в Махачкале без воды из-за аварии

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Авария на линии, обеспечивающей электричеством насосы, стала причиной отключения водоснабжения у порядка 100 тыс. жителей центрального Ленинского района Махачкалы. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе района.

"Около 100 тыс. жителей Ленинского района временно остались без воды из-за аварии на электрических фидерах (часть линии электропередачи, по которой электричество передается в распределяющую энергосистему), обеспечивающих насосы электричеством на Хушетском водохранилище", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в устранении аварии задействованы все службы экстренного реагирования. "Работы ведутся в усиленном режиме. Специалисты обещают подачу воды к концу рабочего дня", - добавил представитель администрации.

Он уточнил, что водоснабжение отсутствует в том числе во всех поселках и микрорайонах Ленинского района Махачкалы.

Население Махачкалы - более 600 тыс. человек.