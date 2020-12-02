{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Горно-Алтайске задержали мужчину, угрожавшего взрывом в банке

По информации источника ТАСС, злоумышленник требовал денег
© Михаил Терещенко/ТАСС, архив

ТАСС, 2 декабря. Мужчину, ворвавшегося в офис Сбербанка в Горно-Алтайске Республики Алтай и угрожавшего взрывом, задержали. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах в среду.

"В офис Сбербанка в центре города ворвался мужчина, он угрожал взрывом и требовал денег. Гражданин задержан", - сказал собеседник агентства, отметив, что, предварительным данным, мужчина был пьян.

Специалисты проверили помещение банка по адресу Коммунистический проспект, 68, однако взрывных устройств не обнаружили. По информации источника ТАСС, обследование завершилось в 19:30 (15:30 мск). Сотрудник одной из компаний, работающих в здании, сообщил ТАСС, что отделение Сбербанка занимает значительную часть первого этажа четырехэтажного бизнес-центра.

Получить комментарий Сбербанка ТАСС пока не удалось.

Теги
РоссияАлтай
Сбивший пешеходов в Трире арестован
В результате инцидента погибли пять человек
Читать полностью