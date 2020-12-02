Лжеполицейский в Петербурге продавал пенсионерам GPS-трекеры под видом тревожных кнопок

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который обманывал пожилых людей, продавая им GPS-трекеры, утверждая, что при нажатии на кнопку на помощь к покупателю приедут экстренные службы. Мужчина действовал под видом полицейского, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по отработанной схеме: приходил в квартиры пенсионеров, представлялся сотрудником полиции, демонстрировал обложку удостоверения с гербовой символикой и предлагал приобрести устройство, якобы выполняющее функцию тревожной кнопки. Мужчина обещал гражданам, что в случае возникновения опасности при нажатии на кнопку к ним на помощь незамедлительно приедут представители экстренных служб. Аферист просил за прибор около 12 тыс. рублей. На самом же деле он продавал GPS-трекеры, которые приобретал через интернет по значительно более низкой цене", - сказала Волк.

Пока установлено три эпизода. Потерпевшие - женщины 83-84 лет, две из которых пережили блокаду Ленинграда.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемый, безработный 27-летний уроженец Красноярска, отпущен под подписку о невыезде.