СК и прокуратура проводят проверки по факту обрушения части пешеходного моста в Химках

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обрушения части пешеходного моста в подмосковных Химках при его демонтаже. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников строительной организации, организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление ущерба и всех обстоятельств произошедшего", - отметила Марковская.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова, начата также прокурорская проверка. "Проведение проверки поручено Северной транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - сообщила Короткова.

В среду, около 12:00, на перегоне Химки - Сходня Ленинградского направления Октябрьской железной дороги при демонтаже пешеходного моста рабочие повредили трос контактной сети, на железнодорожные пути упала балка.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, из-за инцидента около 15 пригородных электричек задержались почти на час. Также опоздали три скоростных поезда "Сапсан". В пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" уточнили, что задержка в движении поездов в обе стороны составляет от 6 до 50 минут.