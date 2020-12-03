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В Саратове арестовали подозреваемую в убийстве матери и ребенка

Ее заключили под стражу до 29 января
© Андрей Махонин/ТАСС

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал подозреваемую в убийстве женщины и трехлетнего ребенка в Саратове до 29 января 2021 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

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"Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2021 года", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Ранее сообщалось, что в квартире дома по улице Чернышевского в Саратове было обнаружено тело 38-летней женщины и ее дочери. Их нашел отец женщины. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). К расследованию подключены наиболее опытные следователи и криминалисты регионального СК.

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