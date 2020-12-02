{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Блогер Reeflay провел стрим с умершей девушкой

Причина смерти девушки устанавливается, полиция проводит проверку

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Подмосковье проводят проверку по факту смерти девушки в прямом эфире блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, на YouTube. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту смерти девушки в доме блогера Решетникова в Раменском районе Подмосковья проводится проверка. Причины выясняются, мужчину опрашивают", - сказал собеседник агентства.

Решетников вел трансляцию на портале YouTube, во время которой его девушка лежала без сознания на полу, потом он перенес ее на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже умерла. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. При этом он отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

Блогер дал полиции показания. Причина смерти девушки устанавливается.

Теги
Россия
Сбивший пешеходов в Трире арестован
В результате инцидента погибли пять человек
Читать полностью