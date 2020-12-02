{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Шереметьево проверяют сумку из-за повышения радиационного фона

По данным источника, аэропорт работает в штатном режиме, угрозы пассажирам и персоналу нет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты второй раз с начала недели обнаружили изменения радиационного фона при проверке сумки в багажном отделении терминала "В" столичного аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"При сортировке багажа в багажном отделении терминала "В" в аэропорту Шереметьево датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Сумка перемещена в специализированное помещение. К месту прибыли спасатели для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, аэропорт работает в штатном режиме, угрозы пассажирам и персоналу нет. Эвакуация не производится.

30 ноября в ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала "В" датчиками радиационной безопасности также было обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Для проверки были вызваны сотрудники спасательных служб.

Теги
Россия
Сбивший пешеходов в Трире арестован
В результате инцидента погибли пять человек
Читать полностью