В Шереметьево проверяют сумку из-за повышения радиационного фона

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты второй раз с начала недели обнаружили изменения радиационного фона при проверке сумки в багажном отделении терминала "В" столичного аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"При сортировке багажа в багажном отделении терминала "В" в аэропорту Шереметьево датчиками радиационной безопасности обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Сумка перемещена в специализированное помещение. К месту прибыли спасатели для проведения радиационной разведки и дополнительных замеров", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, аэропорт работает в штатном режиме, угрозы пассажирам и персоналу нет. Эвакуация не производится.

30 ноября в ходе сортировки багажа в багажном отделении терминала "В" датчиками радиационной безопасности также было обнаружено изменение радиационного фона в одной из сумок. Для проверки были вызваны сотрудники спасательных служб.