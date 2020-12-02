РФ выдаст Белоруссии участника банды из Гомельской области под гарантии неприменения казни

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия выдаст Белоруссии разыскиваемого участника банды, действовавшей в Гомельской области на протяжении более 15 лет. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"Генеральная прокуратура РФ по запросу зарубежных коллег приняла решение о выдаче для уголовного преследования гражданина Республики Беларусь Сергея Дербенева", - сказал Иванов.

По данным белорусских правоохранителей, Дербенев с конца 1980-х годов по август 2004 года состоял в банде под руководством Сергея Морозова и Михаила Матюшкова, действовавшей в Гомельской области и совершавшей нападения на предприятия, предпринимателей и отдельных граждан с применением оружия и взрывных устройств. С июня 1997 года преступное объединение состояло уже из нескольких организованных групп. "Информация о задержании участников банды и преступной организации Морозова, о результатах расследования и рассмотрения уголовных дел в судах широко освещалась в СМИ. К уголовной ответственности было привлечено более 50 человек, в том числе высокопоставленные лица, проходившие службу в ОВД. Троих осужденных суд приговорил к высшей мере наказания", - отметил Иванов.

К Дербеневу с санкции заместителя прокурора Гомельской области была применена мера пресечения в виде заключения под стражу и он объявлен в розыск. В июле 2019 года Дербенев был задержан во Владивостоке, где предъявил паспорт гражданина РФ на чужое имя, но дактилоскопическое исследование подтвердило его личность. После чего по поручению Генпрокуратуры России была инициирована процедура признания недействительными незаконно выданного документа, а Первореченский суд Владивостока 4 июля 2019 года заключил его под стражу.

По словам Иванова, Генпрокуратура России в июле этого года удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о его выдаче после того, как белорусской стороной были даны гарантии о неприменении к нему смертной казни, что ему будут предоставлены все законные возможности для защиты, он не будет подвергаться жестоким видам обращения и не будет выдан третьему государству без согласия запрашиваемой стороны. Дербенев и его адвокат обжаловали решение о выдаче. Приморским краевым судом постановление заместителя генпрокурора РФ признано законным и обоснованным, в удовлетворении апелляционной жалобы также было отказано.

В Белоруссии Дербенев обвиняется по статьям о бандитизме, участии в преступной организации, незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, вымогательстве, мошенничестве, умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах. В сопровождении спецконвоя он будет доставлен на территорию Республики Беларусь.