В полиции сообщили, что угроза взорвать банк в Горно-Алтайске поступила по телефону

ТАСС, 2 декабря. Сообщение об угрозе взрыва в отделении Сбербанка в Горно-Алтайске поступило по телефону, в полиции опровергли информацию о задержании на месте мужчины, угрожавшего взорвать офис банка. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Республике Алтай.

"Поступило [в полицию] сообщение от сотрудников кол-центра, что им позвонил неизвестный мужчина и сообщил об угрозе взрыва. Личность мужчины была установлена по номеру телефона, с которого был произведен звонок, звонили с телефона жителя Горно-Алтайска. Мужчину доставляют в отделение, будет проведена проверка и принято дальнейшее процессуальное решение. Сообщение об угрозе взрыва было ложным", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что мужчина ворвался вечером в среду в офис Сбербанка на Коммунистическом проспекте в Горно-Алтайске, угрожал взрывом и требовал денег, его задержали. Банк был обследован на предмет взрывных устройств. По предварительным данным, мужчина, был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил ТАСС сотрудник одной из компаний, работающих в здании, отделение Сбербанка, в которое ворвался мужчина, занимает значительную часть первого этажа четырехэтажного бизнес-центра. Вокруг здания установлено оцепление. Пока получить комментарий Сбербанка не удалось. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств, обследование завершилось в 19:30 (15:30 мск).