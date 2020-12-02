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Свет отключился в домах на Ленинградском проспекте в Москве из-за пожара в коллекторе

Площадь возгорания уточняется

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар в коллекторе с коммуникациями на Ленинградском проспекте в Москве привел к отключению электричества в части домов, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"В коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до Ленинградского проспекта, 35А, произошел пожар. Часть домов обесточена, их количество уточняется. Также перекрыто движение по дублеру", - сказал собеседник агентства.

Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. По предварительным данным, горят именно кабели. Площадь возгорания уточняется.

В новость внесены изменения (16:48 мск) - добавлена информация по тексту.

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