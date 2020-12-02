Более 20 поездов задерживаются из-за сбоя на железной дороге в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Задержка в движении 18 электричек и трех "Сапсанов" произошла в результате повреждения троса контактной сети при ремонте на Октябрьской железной дороге в районе Химок. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия на железной дороге от получаса до часа задержались в пути 15 пригородных электричек. Также в пути на 8-13 минут задержались три "Сапсана". "По состоянию на 16:00 отстают от графика следования 18 электропоездов. Задержка составляет от 30 до 60 минут. Кроме того, задерживаются три "Сапсана", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по данным источника, два "Сапсана" уже прибыли в Москву, отклонившись от графика на 11 и 13 минут. В данный момент еще один "Сапсан" следует в сторону Санкт-Петербурга с задержкой 8 минут.

Как сообщал источник, задержка произошла из-за того, что рабочие во время демонтажа пешеходного моста повредили трос контактной сети. Сами провода сети не повреждены.

Ремонтные работы продолжаются, поезда следуют по трем путям из четырех. В пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" ТАСС рассказали, что на железнодорожные пути при производстве работ, выполняемых сторонней организацией, упала балка.

По данным компании, пригородные поезда, следующие по Октябрьской железной дороге в сторону области, временно не останавливаются на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково из-за проведения восстановительных работ на участке Химки - Сходня. "Чтобы попасть сюда из Москвы, нужно проехать до станции Сходня и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении", - сообщили в пресс-службе компании, отметив, что на станции обеспечен беспрепятственный выход и вход через турникеты для пассажиров, следующих в обратном направлении.