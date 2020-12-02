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Электричество в домах на Ленинградском проспекте восстановят в течение часа

Более десяти домов были отключены от электроэнергии из-за пожара в коллекторе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Подачу электроэнергии в дома на Ленинградском проспекте в Москве, ранее обесточенные из-за пожара в коллекторе, восстановят в течение часа. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Московский регион"

"Для допуска пожарных и обеспечения безопасного тушения возгорания энергетики были вынуждены обесточить кабельные линии, питающие четыре жилых дома на Ленинградском проспекте. Часть потребителей уже переведены на резервную схему электроснабжения. У остальных подача электроэнергии будет восстановлена в течение ближайшего часа", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что коллектор не находится на балансе компании.

Там отметили, что после поступления информации о пожаре в коллекторе с коммуникациями на Ленинградском проспекте энергетики компании "Россети Московский регион" единовременно с другими коммунальными службами оперативно выдвинулись на место происшествия. "Причины пожара выясняются", - заключили в пресс-службе.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что более десяти домов были отключены от электроэнергии из-за пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве.

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