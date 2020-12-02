Пожарные приступили к тушению возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Силовые кабели в горящем коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве обесточены, пожарные приступили к тушению спустя 2 часа после начала пожара. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В коллекторе отключено 32 кабеля, пожарно-спасательные подразделения приступили к тактической вентиляции и тушению", - сказал собеседник агентства.

В среду в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до дома 35А, около 15:45 мск произошел пожар. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. По предварительным данным, горят именно кабели, площадь возгорания составляет 10 кв. метров.

Прибывшие на место пожарные ждали более двух часов, пока кабели не были обесточены, после чего смогли приступить к тушению. От электричества были отключены 13 жилых домов.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт задымления, идущего из коллектора. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено. Также перекрыт один из подземных переходов.

В новость были внесены изменения (18:21 мск) - добавлены подробности по тексту.