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Полиция задержала по подозрению в коррупции одного из богатейших граждан Словакии

По данным Словацкого радио, Ярослав Гащчак отвергает обвинения в коррупции и незаконном обогащении

ПРАГА, 2 декабря. /ТАСС/. Полиция Словакии по подозрению в коррупции задержала совладельца международной инвестиционной группы Penta Investments, миллиардера Ярослава Гащчака. Об этом сообщило в среду Словацкое радио.

Против Гащчака следствие выдвинуло обвинение в коррупции и незаконном обогащении, которые он отвергает. К своей защите обладатель одного из крупнейших в Словакии состояний привлек лучших адвокатов республики.

Гащчаку 30 августа исполнился 51 год. Он начал заниматься бизнесом в 90-х годах ХХ века после окончания МГИМО и затем Пекинского университета. Предприниматель обеспечивал поставки в Словакию и Чехию тканей и одежды из КНР. Его состояние значительно превышает сумму в $1 млрд.

Penta Investments была основана в 1994 году. Она осуществляет масштабные инвестиции в медицинские проекты и СМИ, активно действует на европейской рынке недвижимости. Группа обладает филиалами в крупнейших городах Центральной Европы.

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