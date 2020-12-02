Блогера Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, доставили к следователям

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, доставлен к следователям для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решетникова доставили к следователям для выяснения обстоятельств смерти девушки в рамках проверки. Он не задержан", - сказал источник, добавив, что задержать молодого человека смогут только в случае возбуждения уголовного дела.

Решетников вел трансляцию на портале YouTube, во время которой его девушка лежала без сознания на полу, потом он перенес ее на диван и просил очнуться. Девушка к тому моменту уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию. При этом он отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий подтвердила ТАСС факт смерти девушки. На ее теле не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз, проводится проверка. Следствие также проверит информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.