Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве локализован

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Возгорание в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве локализовано, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар в коллекторе локализован, тушение продолжается", - сказал собеседник агентства.

В среду в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до дома 35А, около 15:45 мск произошел пожар. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. Горят кабели, уточненная площадь пожара - 80 кв. метров.

Прибывшие на место пожарные ждали более двух часов, пока кабели не были обесточены, после чего смогли приступить к тушению. От электричества были отключены 13 жилых домов. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено. Также перекрыт один из подземных переходов.

В новость были внесены изменения (20:47 мск) - передается с уточнением площади пожара в третьем абзаце.