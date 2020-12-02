Дома на Ленинградском проспекте переключат с временной на постоянную электросеть за 2 часа

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тринадцать жилых домов на Ленинградском проспекте, обесточенные из-за возгорания в коллекторе, переключат с временной на постоянную электросеть в течение двух часов. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Во время возгорания 13 домов и четыре центральных тепловых пункта были обесточены, было принято решение поставить временный дизель-генератор, которым в течение 40 минут были запитаны обесточенные объекты. На данном этапе все потребители с электроэнергией, тепловые магистрали работают в штатном режиме, все дома с теплом, улично-дорожная сеть освещена. В течение двух часов мы соберем постоянную схему подключения домов, которые находятся на временном дизель-генераторе", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в 15:43 на пункт дежурного службы "01" поступил сигнал о возгорании в коллекторе на Ленинградском проспекте, 33. Оперативные службы и пожарные прибыли в течение 8 минут. "Затем начались мероприятия, связанные с ликвидацией этого возгорания. Надо сказать, что в этом коллекторе проложено более 30 кабелей, тепломагистраль, водопровод. Произошло возгорание кабелей на небольшой площади, всего 10 кв. м", - сказал заммэра. По его словам, учитывая, что коллектор достаточно узкий, задымление было небольшим, "первоначально было принято решение провести выдувание дыма из коллектора, и только после этого пожарные приступили к тушению пожара, которое ведется за счет пены". Мы полагаем, что в ближайшие 30 минут пожар будет потушен, а далее будут проведены мероприятия по восстановлению сгоревших кабелей", - сказал заммэра.

Он добавил, что на месте работает порядка 100 пожарных и спасателей, задействовано около 20 единиц техники, а также службы АО "Москоллектора", ПАО "МОЭК" и "Россети Московский регион", которые имеют коммуникации в подземном коллекторе. "Авария, этот пожар, никак не отразилась на жизнеобеспечении района", - заключил Бирюков.