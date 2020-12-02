Электричество восстановлено в 4 домах на Ленинградском проспекте

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Восстановлена подача электроэнергии в 4 дома на Ленинградском проспекте в Москве, ранее обесточенных из-за пожара в коллекторе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Московский регион".

"Все потребители компании "Россети Московский регион" запитаны по резервной схеме электроснабжения: Ленинградский проспект 33, корпуса 5, 6, 35, 36", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в Минэнерго РФ, из-за задымления в кабельном коллекторе "Ленинградский" на Ленинградском проспекте, дом 33 отключились 13 кабельных линий 10 кВт, без электроснабжения остались около 460 человек (потребители "Россети Московский регион").

Инцидент произошел в 16:52 мск. В ведомстве подтвердили, что к настоящему времени энергоснабжение всех ранее отключенных потребителей восстановлено. Контроль ликвидации последствий нарушений электроснабжения в Москве вели Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб).

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что силовые кабели в горящем коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве обесточены, пожарные приступили к тушению спустя 2 часа после начала пожара. В коллекторе были отключены 32 кабеля, и более 10 домов - отключены от электроэнергии.

Как заверили ТАСС в среду в пресс-службе компании "Россети Московский регион", подачу электроэнергии в 4 дома на Ленинградском проспекте в Москве, ранее обесточенных из-за пожара в коллекторе, восстановят в течение часа. Остальные дома не подключены к сетям компании. Там также подчеркнули, что сам коллектор не находится на балансе компании.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе и лично руководит штабом по ликвидации последствий инцидента.

О ситуации

В среду в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до дома 35А, около 15:45 мск произошел пожар. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. По предварительным данным, горят именно кабели, площадь возгорания уточняется.

Прибывшие на место пожарные ждали более двух часов, пока кабели не были обесточены, после чего смогли приступить к тушению. От электричества были отключены 13 жилых домов.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили факт задымления, идущего из коллектора. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено. Также перекрыт один из подземных переходов.