СК проверяет данные о мошенничестве с квартирой бывшей балерины Виноградовой

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверяет информацию о возможном мошенничестве с квартирой бывшей балерины Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Софии Виноградовой. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в одной из телепрограмм 91-летняя артистка балета сообщила, что ее квартира, подаренная ранее государством за вклад в искусство, принадлежит сейчас неизвестным. Пожилая женщина считает, что стала жертвой мошенников из-за дорогостоящей недвижимости в центре Москвы.

"По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку фактам, изложенным в программе", - сказала Иванова.