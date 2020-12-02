Потушен пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве

"Пожар полностью ликвидирован, проводится разборка завалов", - сказал собеседник агентства.

В среду в коллекторе, проходящем от Ленинградского проспекта, 33, корпус 1, до дома 35А, около 15:45 мск произошел пожар. Общая протяженность коллектора - почти 6,5 км. По нему проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. Горели кабели, уточненная площадь пожара - 80 кв. м.

Прибывшие на место пожарные ждали более двух часов пока кабели не были обесточены, после чего смогли приступить к тушению. От электроснабжения были отключены 13 жилых домов. Как сообщали ТАСС в пресс-службе компании "Россети Московский регион", в настоящее время обесточенных домов на Ленинградском проспекте нет. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, в настоящее время перекрыт съезд с основного хода Ленинградского проспекта на дублер. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено. Также перекрыт один из подземных переходов.