Подсудимый пропал из больницы в Петербурге после его госпитализации из суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Мужчина, которого приговорил суд к реальному сроку лишения свободы, пропал из больницы в Санкт-Петербурге, куда его доставили из-за жалобы на самочувствие, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сегодня в суд привезли мужчину, который находился под домашним арестом. Во время оглашения приговора он пожаловался на здоровье. Его увезли в больницу, приговор огласили без него, [он] получил реальный срок лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Собеседник добавил, что осужденного должны были взять под стражу. "В больнице его не обнаружили, ищут", - отметил он.

По словам другого источника ТАСС, мужчину осудили по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.