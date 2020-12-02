По делу о поджоге отдела СК в Новой Москве в 2017 году задержан его следователь

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали следователя по особо важным делам отдела СК РФ по ТиНАО Максима Митасова, которого подозревают в организации поджога следственного отдела в Новой Москве в 2017 году. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, показания на следователя дали исполнители преступления.

"Следователь Максим Александрович Митасов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе после показаний исполнителей поджога, в отношении которых судом уже избрана мера пресечения на прошлой неделе. В отношении сотрудника СК вопрос об избрании меры пресечения будет решен в четверг", - сказал собеседник агентства.

Ночью 19 мая 2017 года неизвестные подожгли следственный отдел СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых, в том числе, находились уголовные дела. Следователи ГСУ СК России и сотрудники Главного управления криминалистики тщательно осмотрели место происшествия с применением новейшей криминалистической техники для обнаружения и фиксации следов, имеющих значение для расследования.

В ходе предварительного следствия и были установлены исполнители поджога - Мамедов Р. В. и Зейдов М. Д., которых задержали на прошлой неделе, они дали изобличающие по делу показания. Организатором преступления, согласно их показаниям, является задержанный в среду следователь. Источник не уточнил причину такого поступка следователя Митасова, но, по информации РЕН-ТВ, он организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям преступления 50 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по факту поджога следственного отдела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога") и принято к производству ГСУ СК России. Первоначальной версией следствия стал поджог в связи с желанием неизвестных уничтожить материалы уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности. Затем в деле появилась ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования").

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