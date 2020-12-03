В Москве произошел пожар в больнице

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в больнице в центре Москвы, из здания эвакуировали около 20 человек. При этом в результате ЧП один человек погиб, а еще один пострадал, об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"По улице Дурова, 26, в больнице начался пожар. Открытое горение происходит на третьем этаже. Площадь составляет 30 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, корпус находится на реконструкции. Всего из здания эвакуировали около 20 рабочих.

"В данный момент из горящей больницы спасены порядка 20 человек - это рабочие, которые проводили реконструкцию корпуса", - уточнил собеседник агентства. Также он сообщил, что в результате ЧП погиб один человек и еще один пострадал.

"В ходе разведки в здании больницы обнаружено тело одного погибшего, еще один человек пострадал. Он находится в тяжелом состоянии", - сказал источник.

В новость внесены изменения (06:05 мск) - добавлены подробности о погибшем и пострадавшем