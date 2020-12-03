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В Чите нашли тело новорожденного ребенка в мусорном баке

Следователи устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи в Чите, проверяя сообщение местного жителя, в четверг обнаружили тело новорожденного ребенка в мусорном баке на улице Усуглинской, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

"На месте работают следователи следственного отдела по Железнодорожному району и сотрудники полиции. С участием экспертов проводится осмотр места происшествия и тела ребенка. Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. Тело ребенка будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Сообщение о найденном теле поступило в правоохранительные органы около 10:00 (04:00 мск), следственные органы начали доследственную проверку.

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