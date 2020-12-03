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Пожар в больнице в центре Москвы потушили

Площадь возгорания составила 100 кв. м

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар в реконструируемом корпусе больницы в центре Москвы потушили, площадь возгорания составила 100 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами пожар был ликвидирован на площади 100 кв. м. Горели строительные конструкции и бытовки", - сказал собеседник агентства.

В главке уточнили, что в ходе тушения были спасены 27 рабочих, занятых в реконструкции здания.

Пожар в реконструируемом здании больницы в центре Москвы начался в 04:50 мск. К моменту прибытия пожарных площадь составляла 30 кв. м.

В новость внесены изменения (06:19 мск) - добавлены подробности.

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