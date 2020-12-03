{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Иркутске арестовали бывшего транспортного прокурора, обвиняемого в мошенничестве

По версии следствия, Лев Чикичев помогал гражданам Китая организовать контрабанду лесоматериалов и должен был получить за это 10 млн рублей

ИРКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутске отправил под арест бывшего транспортного прокурора города Льва Чикичева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в четверг сообщается в материалах Свердловского районного суда Иркутска.

"Избрана мера пресечения - заключение под стражу в отношении Чикичева, бывшего транспортного прокурора Иркутска, обвиняемого органами следствия в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники во вторник сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Чикичева, который работал на посту иркутского транспортного прокурора с 2010 года и покинул его месяц назад. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Чикичев содействовал гражданам Китая в организации контрабанды лесоматериалов и должен был получить за это 10 млн рублей. По информации издания, он успел получить половину суммы.

Теги
РоссияИркутская область
СК начал доследственную проверку по факту пожара на территории больницы в Москве
В результате пожара погибли двое рабочих
Читать полностью