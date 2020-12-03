Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в больнице в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара в реконструируемом корпусе больницы в центре Москвы могло стать неосторожное обращение с огнем. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Вероятнее всего, пожар в реконструируемом корпусе больницы произошел в результате неосторожного обращения с огнем. Также рассматриваются иные версии, в том числе - неисправность электрообогревательных приборов", - сказал собеседник агентства.

Пожар в реконструируемом здании больницы по улице Дурова в центре Москвы начался в 04:50 мск. К моменту прибытия пожарных площадь составляла 30 кв. м. В здании находились рабочие, проводящие реконструкцию корпуса.

В ходе тушения были спасены 27 человек. Два человека в результате пожара погибли. Потушить пожар удалось на площади 100 кв. м. Горели строительные конструкции и бытовки.