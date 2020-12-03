Пожар в жилом доме в Перми потушен

ТАСС, 3 декабря. Пожар на крыше жилого дома в Перми потушен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 07:11 мск пожар ликвидирован. Причина устанавливается", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по улице Студенческая поступила в 05:35 мск. К моменту прибытия пожарных горела крыша дома на площади 100 кв. метров. В целях безопасности из дома эвакуированы 70 человек. Все они находятся в пункте временного размещения в местной школе, в дальнейшем их разместят в гостинице "Спутник". Сведений о пострадавших не поступало.