СК начал доследственную проверку по факту пожара на территории больницы в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту пожара на территории онкобольницы на улице Дурова в Москве, где погибли двое рабочих. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"На месте происшествия работают следователи. В рамках проверки устанавливаются обстоятельства и причины случившегося", - сказала она. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Пожар в реконструируемом здании больницы по улице Дурова начался в 04:50 мск. В ходе тушения были спасены 27 рабочих, занимавшихся реконструкцией корпуса. Двое погибли. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Как сообщил источник в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, рассматриваются и другие версии, в том числе неисправность электрообогревательных приборов.