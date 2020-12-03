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В Грузии задержали гражданина России с 7 кг наркотиков

Россиянину грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет
© Давид Мдзинаришвили/ТАСС, архив

ТБИЛИСИ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали 41-летнего гражданина России, у которого при обыске обнаружили 7 кг героина общей стоимостью порядка 2 млн лари (свыше $600 тыс.). Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере задержан гражданин РФ А. А., 1979 года рождения. <...> При обыске ручной клади полиция изъяла 7 кг героина. Стоимость изъятого наркотического средства на черном рынке составляет около 2 млн лари", - говорится в сообщении.

Россиянин был задержан на автомагистрали Лагодехи - Бакурцихе - Тбилиси в Восточной Грузии. Он передвигался на автомобиле и был остановлен полицией для проверки. Гражданину РФ грозит тюремное заключение на срок от восьми до 20 лет или бессрочное лишение свободы.

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