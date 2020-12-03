Суд в Москве отправил под домашний арест следователя, обвиняемого в поджоге своего отдела

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отказался арестовать и поместил под домашний арест следователя по особо важным делам отдела СК РФ по ТиНАО Максима Митасова, задержанного по подозрению в организации поджога следственного отдела в Новой Москве в 2017 году и воспрепятствованию осуществлению правосудия. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Софинская, Митасову предъявлено обвинение.

"В отношении Митасова Максима отказано в удовлетворении ходатайства об избрании ареста, ему избран домашний арест до 30 января. Он обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога) и ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования)", - сказала собеседница агентства.

Следователь Митасов был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе после показаний исполнителей поджога. Пресс-секретарь суда Ирина Софинская подтвердила агентству, что исполнителям преступления ранее также была избрана мера пресечения. "В отношении Зейдова Марата и Мамедова Р. В. 28 ноября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 января 2021 года", - отметила она.

Ночью 19 мая 2017 года неизвестные подожгли следственный отдел СК России по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод. В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых, в том числе находились уголовные дела. Следователи ГСУ СК России и сотрудники Главного управления криминалистики тщательно осмотрели место происшествия с применением новейшей криминалистической техники для обнаружения и фиксации следов, имеющих значение для расследования. В ходе предварительного следствия и были установлены исполнители поджога - выходцы из Кавказа Мамедов и Зейдов, которые были задержаны и дали изобличающие по делу показания. Организатором преступления, согласно их показаниям, является следователь.

Уголовное дело было возбуждено по факту поджога следственного отдела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога") и принято к производству ГСУ СК России. Первоначальной версией следствия стал поджог в связи с желанием неизвестных уничтожить материалы уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, чтобы не быть привлеченными к уголовной ответственности. Затем в деле появилась ч. 3 ст. 294 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования"). По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Митасов организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям преступления менее 100 тысяч рублей.