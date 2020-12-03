Четыре человека задержаны после массовой драки в метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали трех подростков и еще одного 19-летнего молодого человека после массовой драки на станции метро "Площадь Александра Невского - 1" в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские совместно с сотрудниками безопасности метрополитена задержали четверых молодых людей. Троим - по 17 лет, четвертому - 19 лет. Трое из них нигде не учатся и не работают", - говорится в сообщении. По данным полиции, драка произошла вечером в среду. В отношении задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, а также возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

В настоящее время двое из задержанных переданы родителям, еще один находится в центре временного содержания несовершеннолетних, а самый старший - в отделе полиции. Обстоятельства инцидента выясняются. В полиции также предоставили видеозапись инцидента, сделанную камерами наблюдения, на которой видно, что молодые люди устроили драку, несмотря на то, что в это время на станции было много других пассажиров.