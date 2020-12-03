Блогер Reeflay отрицает причастность к смерти девушки у него в прямом эфире

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Блогер Стас Решетников, известный как Reeflay, отрицает причастность к смерти девушки у него в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой. Он сообщил, что девушка принимала наркотики", - сказал источник.

В среду утром Решетников вел в YouTube трансляцию, во время которой его девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван и просил очнуться. Девушка в этот момент уже была мертва. Блогер вызвал скорую помощь и полицию и отключил эфир, только когда они приехали и констатировали смерть девушки.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз, проводится проверка. Следствие также проверит информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека.